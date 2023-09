Neues Studentenwohnheim in Hof: Voraussichtlich ab 2025 bezugsfertig

Bezahlbarer Wohnraum für Studierende ist in Hof rar. Deswegen war schon lange klar, dass es ein weiteres Wohnheim geben muss. Das wird auf dem Hoftex-Areal in der Schützenstraße entstehen. Jetzt sind auch die Vertragsverhandlungen zwischen dem Investor und der Immobilien Freistaat Bayern, kurz IMBY, abgeschlossen. Wie die IMBY auf Nachfrage mitteilt, soll auch zeitnah der Mietvertrag unterzeichnet werden. Nachdem es im Bausektor aktuell nahezu überall zu Verzögerungen kommt, geht der Investor auch hier davon aus. Er rechnet deshalb damit, dass die etwa 300 Studierenden das neue Wohnheim in der Hofer Schützenstraße im Laufe des Jahres 2025 beziehen können.

