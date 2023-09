Auf dem Hoftex-Areal in der Schützenstraße in Hof soll ein neues Studentenwohnheim entstehen. Dort soll einmal Platz sein für gut 300 Studierende. Die können das Wohnheim wohl im Laufe des Jahres 2025 beziehen, heißt es von den Verantwortlichen. Am Vormittag möchte sich nun Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ein Bild von der Situation machen. Ab 10 Uhr ist er vor Ort in der Schützenstraße.

