Neues Studentenwohnheim: Hoftex-Areal nicht vom Tisch

Die Suche nach einem Standort für ein neues Studentenwohnheim in Hof hat sich zu einem echten Politikum entwickelt. Der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König hatte dem von Seiten der Stadt favorisierten Hoftex-Areal jüngst eine Absage erteilt. Dann hieß es: Es ist noch nichts entschieden.

Es scheint tatsächlich noch alles offen zu sein. Denn jetzt hat der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt eine Antwort von Bayerns Finanzminister Albert Füracker erhalten, das er – eigenen Worten zufolge – auch direkt an König weiterleiten will. Laut Füracker entscheide letztlich der Preis über eine mögliche Anmietung des Hoftex-Areals in der Schützenstraße. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt Hof über Bauplanungsrecht und welche Grundstücke in Frage kommen. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen, schreibt Füracker Adelt. Eine Anmietung des Hoftex-Areals sei teurer als ein Kauf oder Neubau, meint dagegen der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König.