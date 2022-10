Neues Semester: Erstmals 4.000 Studierende an der Hochschule Hof

Im Oktober startet jährlich das Wintersemester an Hochschulen und Universitäten. In der Hochschule Hof beginnen knapp 1000 Erstsemester ihr Studium. Damit wächst die Hochschule laut eigenen Angaben auf 4000 Studierende an den Standorten Hof, Münchberg, Kronach und Selb. So viele Studenten hat es seit Bestehen noch nicht an der Hochschule gegeben. Demnach sei das Wachstum auf nationale Masterstudiengänge aber auch neue Bachelorstudiengänge zurückzuführen. Hierfür hat es auch einen Studienganggenerator gegeben, mit dem Studierende einen individuellen Lehrplan zusammenstellen konnten.

Foto: Der Campus der Hochschule Hof in Hof