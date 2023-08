Neues Schuljahr: Lehrermangel bleibt weiter ein Problem in Sachsen

Die Ferien sind vorbei, die Schüler in Sachsen müssen wieder zurück in den Unterricht. Das heißt, auch im Vogtlandkreis geht es wieder los. Der Lehrermangel ist aber auch im neuen Schuljahr ein Problem. Die Absicherung des Unterrichts bleibe eine große Herausforderung, so Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Der Freistaat Sachsen hat insgesamt 1120 neue Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte eingestellt. Die meisten Einstellungen gab es an Grundschulen und Gymnasien. Darunter sind auch 161 Seiteneinsteiger, die sich seit Mai in der Einstiegsqualifizierung befinden. Der Freistaat hätte gerne mehr ausgebildete Lehrer eingestellt. Das habe die Bewerberlage aber nicht hergegeben.