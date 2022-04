Neues Projekt der Diakonie Hochfranken: Auftaktveranstaltung für Family Meet Ups

Geflüchtete aus der Ukraine kommen auch bei uns in der Region unter. Aber sie sind nicht die einzigen Menschen mit Migrationshintergrund. Um Familien aus unterschiedlichen Nationen zusammenzubringen, hat die Diakonie Hochfranken ein neues Projekt gestartet. Die Auftaktveranstaltung findet am späten Nachmittag im Mütterclub in der Layritzstraße in Hof statt. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, Haupt- und Ehrenamtliche. Es geht darum, wichtige Fragen zu klären. Die wären zum Beispiel, wer teilnehmen kann oder in welcher Form diese sogenannten Family Meet Ups stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bittet die Diakonie um eine vorherige Anmeldung.