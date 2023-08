Neues Projekt an Hofer Mittelschulen: Eltern sollen stärker einbezogen werden

Nach dem zweiten Runden Tisch zur Schulsituation hat die Stadt Hof eine neues Projekt angekündigt. Es soll an zwei Mittelschulen eingeführt werden, um Eltern stärker in den Schulalltag ihrer Kinder einzubeziehen. In der jüngsten Sitzung des Ferienausschusses sind nun weitere Details bekannt geworden. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärt, warum das Projekt „Multifamilienarbeit in der Schule“ so wichtig ist:

Die Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtzwecke in der Stadt Hof unterstützen das Projekt mit rund 73.000 Euro. Ausschlaggebend für die verstärkten Bemühungen der Stadt Hof ist das Ergebnis einer Studie. Demnach brechen nämlich in keiner anderen deutschen Stadt so viele Mittelschüler die Schule ohne Abschluss ab wie in Hof.