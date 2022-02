‚Neues Netz für Deutschland‘: Deutsche Bahn investiert in regionale Strecken

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Neues Netz für Deutschland“ investiert die Deutsche Bahn rund 2,35 Milliarden Euro in die Erneuerung und Modernisierung der Netze und und Bahnhöfe in Bayern. Auch die Euroherz Region profitiert von dieser Investition: Beginnend ab Juni sieht das Programm Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Nürnberg, Marktredwitz und Schirnding vor. So sollen der Bahndamm, die Weichen, Gleise und Brücken saniert werden. Mit dem Programm zielt die Deutsche Bahn darauf ab, die vorhandene Infrastruktur leistungsfähiger zu machen und mehr Kapazität im Schienennetz und in den Bahnhöfen zu schaffen.