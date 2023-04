Neues Lohnlimit: Mehr Geld für Gastro-Mitarbeiter

Die rund 2.200 Beschäftigten in der Gastronomie in Stadt und Landkreis Hof dürfen sich freuen. Köche, Kellnerinnen und Co. verdienen mehr Geld. Auch wer demnächst wieder im Biergarten jobbt, sollte nicht mehr unter 12,50 Euro pro Stunde nachhause gehen; das sei das neue Gastro-Limit, sagt Michael Grundl von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Oberfranken. Die NGG verweist auf die aktuelle Lohnerhöhung im April. Wer in der Gastronomie arbeitet, sollte auf jeden Fall seinen April-Lohnzettel checken. Wer das zusätzliche Geld nicht bekommt, sollte sich telefonisch mit der Gewerkschaft in Verbindung setzen, so Grundl weiter.