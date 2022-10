Neues Logistikzentrum der Firma RAPA: Hochregallager soll aus betrieblichen Gründen größer werden

Das Unternehmen RAPA möchte sich in Selb vergrößern. Es will im Industriegebiet Selb-West nahe der A93 ein neues Logistikzentrum mit Fertigungshalle und Hochregallager bauen. Um das Lager ging es gestern in der Bauausschuss-Sitzung des Stadtrats. Das Unternehmen möchte das Lager aus betriebstechnischen Gründen auf 30 Meter erhöhen. Laut dem bisherigen Bebauungsplan durfte die maximale Höhe allerdings nur maximal 20 Meter betragen. Wie Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz mitgeteilt hat, spreche städtebaulich nichts gegen die Anpassung. Weil das Hochregallager aber in der Nähe der Autobahn gebaut werden soll, müssen die Autobahndirektion BayernNord, das Staatliche Straßenbauamt und die Untere Naturschutzbehörde noch ihr Okay geben.