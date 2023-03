Neues Logistikterminal: Geis baut neu in Naila

Das Grundgerüst könnt ihr beim Vorbeifahren an der B173 schon erkennen: In Gewerbegebiet Naila-Kalkofen entsteht aktuell ein neuer Bau für ein Logistikunternehmen. Die Firma Geis baut ein Logistikterminal. Jetzt gabs den offiziellen Spatenstich. Für mehrere Millionen Euro baut Geis bis Herbst an dem Logistikterminal. Zehn Ladetore soll das Gebäude bekommen sowie eine passende Regalierung, heißt es von der Geis Gruppe. Außerdem setzt Geis auf grünen Strom durch eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach und spart Energie durch LED-Beleuchtung in der Halle. Mit dem neuen Logistikterminal will Geis alles bündeln, was bereits an den anderen Außenlagern passiert: Zum Beispiel Lagermöglichkeiten und Kommissionierungen für Kunden.