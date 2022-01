Neues Kornberghaus: Eröffnung am Samstag

Mitte Dezember durfte Radio Euroherz schon hinter die Kulissen schauen. Am Samstag eröffnet das neue Kornberghaus. Das teilen der zuständige Zweckverband sowie die Landkreise Hof und Wunsiedel mit. In den letzten Monaten ist der multifunktionale Neubau entstanden. Neben dem Innenbereich mit Gastronomie und Dusche gibt es auch eine Terrasse und ein Unterstellgebäude für die Pistenraupe. Draußen wurde zudem ein Lift, der sogenannte Zauberteppich, gebaut. Die Kosten lagen bei über 4 Millionen Euro. Am Samstag soll auch der neue Pächter des Kornberghauses vorgestellt werden.