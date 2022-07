Neues Kommunales Förderprogramm: Gegen Leerstände in Marktredwitzer Innenstadt

Unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben in den vergangenen Jahren viele Einzelhändler gelitten. Einige mussten ihre Geschäfte sogar ganz dicht machen, weil es ihnen an Einnahmen gefehlt hat. Der Marktredwitzer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung nun grünes Licht für ein neues Kommunales Förderprogramm gegeben, durch das unter anderem Händler, Gastronomen und Dienstleister unterstützt werden sollen:

…so Daniela Pöhlmann von der Marktredwitzer Stadtentwicklung. Die Stadt hofft mit Hilfe des Förderprogramms Leerstände beseitigen zu können und auch neue Händler nach Marktredwitz zu locken. Interessierte Eigentümer können sich jederzeit bei der Stadtentwicklung melden. Den Kontakt dazu findet ihr auch auf Euroherz.de.