Neues Kletterbaumhaus: Hofer Spielplatz Gärtla teilweise gesperrt

Gerade in dieser Zeit tut ein bisschen Abwechslung gut. Für Kinder kann es schon ein Lichtblick sein, mal wieder raus auf den Spielplatz zu gehen. Nicht jeder ist aber so spannend. Auf dem Spielplatz im Gärtla in Hof geht zum Beispiel nicht so viel, weil er ziemlich klein ist und das Spielhaus nicht mehr das beste ist. Das kommt jetzt aber weg. An die Stelle kommt ein neues Kletterbaumhaus. Der entsprechende Teil des Spielplatzes ist deshalb für die kommenden zwei Wochen gesperrt, heißt es aus dem Rathaus.