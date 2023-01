Neues Kita-Angebot: Waldkindergarten für Stammbach

Für Eltern mit Kindern im Kita-Alter ist der Jahresanfang besonders aufregend: In vielen Städten und Gemeinden beginnt jetzt die finale Anmeldephase für einen Kita- oder Hortplatz im September. In Marktredwitz könnt ihr zum Beispiel in dieser Woche telefonisch einen Termin für die kommende Anmeldewoche vereinbaren.

Wie der Markt Stammbach aktuell über Facebook mitteilt, gibt es dort ab September außerdem ein neues Angebot: Dort öffnet ein Waldkindergarten. Ihr könnt auch schon jetzt eure Kinder dafür anmelden. Träger ist Systep, ein Institut für Systemische Erlebnispädagogik . Der Waldkindergarten liegt demnach in einem Wald am Fuße des Weißensteinturms. Drei Fachkräfte betreuen hier eine Gruppe mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. Die Kleinen sind bei jedem Wetter draußen und sollen den Wald als Lebensraum erleben, heißt es in der Beschreibung.