Neues Integrationszentrum: Sanierung in Marktredwitzer Fabrikgasse

Mit dem schönen Wetter haben jetzt auch wieder viele Baustellen ihre Arbeit aufgenommen. In Marktredwitz heißt das vor allem, dass sich die einzelnen Stadtteile herausputzen. Auf dem Benker-Areal entsteht ja ein komplett neuer Stadtteil. Aber auch im bestehenden Teil Dörflas ist schon eine ganze Menge passiert. Jetzt steht das nächste Projekt an: Die Sanierung des Gebäudes in der Fabrikgasse 3. Bisher war dort nur ein provisorisches Integrationsbüro eingerichtet. Künftig soll es als dauerhaftes Integrationszentrum für externe Berater dienen. Kürzlich hat es den Spatenstich gegeben. Bis zum August des kommenden Jahres soll es fertig sein.