Neues Infektionsschutzgesetz: Das gilt ab sofort

Ab heute tritt das Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Das heißt, in Fernzügen müsst ihr eine FFP2-Maske tragen. Das gilt auch für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Wenn ihr jemanden in der Klinik oder in einer Pflegeeinrichtung besuchen möchtet, dann braucht ihr zusätzlich einen Test. Ob ihr im Bus eine Maske tragen müsst, dürfen die Länder selbst entscheiden. In Bayern und Sachsen bleibt es vorerst bei einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Es bleibt den Ländern auch selbst überlassen, eine Maskenpflicht für Innenräume in der Gastronomie, im Kulturbereich oder im Sport zu verhängen. In der Euroherz-Region ist das, Stand jetzt, noch nicht der Fall. Bayern geht ab sofort bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einen eigenen Weg. Nur neue Beschäftigte müssen noch einen Nachweis über den vollständigen Immunschutz erbringen. Sie müssen drei Impfungen vorweisen, oder zwei Mal geimpft und einmal genesen sein.