Neues Hochschulgesetz: Hochschule Hof will neues Forschungsgebäude in Eigenregie bauen

Der bayerische Landtag hat ein neues Hochschulgesetz verabschiedet, das im kommenden Jahr in Kraft treten wird. Es soll den Hochschulen im Freistaat mehr Freiheiten geben. So haben sie zum Beispiel die Möglichkeit, selbst Bauherren zu werden. Auf diese Weise sollen andernfalls lange staatliche Bauverfahren beschleunigt werden. Die Hochschule Hof hat auch schon ein konkretes Projekt ins Auge gefasst. Wie Hochschulpräsident Prof. Dr. Jürgen Lehmann im Gespräch mit Radio Euroherz erklärt, will die Hochschule Hof ein Biopolymer-Forschungsgebäude bauen. Dieses will Lehmann sobald wie möglich in Eigenregie auf dem Campus errichten. Es seien jedoch noch einige Grundstücks-Fragen zu klären. Die Fördermittel dafür hat sich die Hochschule bereits sichern können. Das Projekt sei sogar günstiger geworden als ursprünglich kalkuliert, so Lehmann.