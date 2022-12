Neues Gebäude für das Landratsamt: Landkreis Tirschenreuth kürt Siegerentwurf

Das Landratsamt Tirschenreuth hat mittlerweile deutlich mehr Mitarbeiter als früher und platzt damit aus allen Nähten. Daher soll das Amtsgebäude 4 neu gebaut werden. Der Landkreis hat sich nun aus 27 Entwürfen für ein Siegermodell entschieden. Die Architekten sind unter anderem durch den Neubau der Grundschule Plößberg bekannt. Überzeugend war an dem Modell vor allem der moderne Baukörper, der sich an die teilweise denkmalgeschützten Gebäude in der Umgebung anpasst. Die Bauweise zeichnet sich darüber hinaus durch Nachhaltigkeit aus. Es ist zum Beispiel ein begrünbares Dach geplant. Jetzt müssen noch die Auftragsvergabe, die Finanzierung und der Zeitplan beschlossen werden.