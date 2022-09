Neues Freizeitsportzentrum „Am Eisteich“: Eröffnung ist am 8. Oktober

Skateboarder und Mountainbiker aus Hof dürften schon lange auf den Tag gewartet haben: Am 8. Oktober wird das neue Freizeitsportzentrum am Hofer Eisteich eröffnet. Dort befinden sich ein Skatepark, ein Pumptrack für Mountainbiker und auch ein eigener Parcours für Inline-Skater. Nachdem Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla die Anlage offiziell freigegeben hat, sind Demonstrationen von professionellen Bikern und Skateboardern geplant, meldet das Stadtmarketing Hof. Schon jetzt könnt ihr euch aber in der Nähe des neuen Freizeitzentrums sportlich betätigen. Gegenüber des Eisteichs findet ihr am Saaleufer seit kurzem einen Fitness-Parcours mit sechs neuen Geräten.