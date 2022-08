Neues Fördergebiet in Plauen: Stadt stellt Ergebnisse einer Online-Umfrage vor

Die Stadt Plauen wollte mithilfe einer Online-Umfrage wissen, was die Einwohner von Haselbrunn an ihrem Stadtteil gut oder auch weniger gut finden. Die Ergebnisse wollen die Verantwortlichen ab 10 Uhr in der Markuskirche vorstellen. Es haben etwa 180 Bürger mitgemacht. Die Stadt möchte ein neues Fördergebiet beantragen und ihre Antworten sollen in das weitere Konzept einfließen. Das Fördergebiet liegt im Stadtgebiet Nord-West und umfasst neben Haselbrunn die östliche Bahnhofsvorstadt und das Dobenauareal. Die Beantragung soll bis Ende des Jahres erfolgen. Der Förderzeitraum soll bis 2027 gehen.