Neues Fachmarktzentrum: Baubeginn in Münchberg 2026 geplant

Das Stadtbild von Münchberg hat sich schon häufiger gewandelt, in ein paar Jahren soll sich das erneut bei mehreren Einkaufsmärkten bemerkbar machen. Der Investor hat in der jüngsten Stadtratssitzung seine Pläne für das neue Fachmarktzentrum in der Sparnecker Straße vorgestellt. Demnach sollen Lidl, Takko, NKD und dm dorthin umziehen und den Standort im Gewerbegebiet Nord verlassen. Neu ansiedeln wollen sich ein Action-Markt und eine Easy-Apotheke. Bürgermeister Christian Zuber:

Der Stadtrat hat dem Bauleitplanverfahren zugestimmt. Läuft alles nach Plan, sollen die ersten Arbeiten 2026 starten.