Neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Oberfränkisches Handwerk begrüßt es

Seit Anfang des Monats gilt in Deutschland das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es soll qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt vereinfachen. Die oberfränkische Handwerkskammer erwartet nun auch eine deutliche Erleichterung auf der Suche nach Auszubildenden.

Auszubildende aus dem Ausland nehmen im oberfränkischen Handwerk eine immer größere Rolle ein. Nach Angaben der HWK ist die Zahl der Lehrlinge in der Region insgesamt seit den letzten zehn Jahren rückläufig. Dagegen hat die Quote der Azubis ohne deutsche Staatsangehörigkeit deutlich zugenommen. Im Jahr 2010 lag sie bei drei Prozent, im letzten Jahr bei achteinhalb Prozent. Seit etwa fünf Jahren bewege sich die Zahl der Auszubildenden in Oberfranken relativ konstant bei 5.500. Ohne zusätzliche Lehrlinge aus dem Ausland sei sie aber wahrscheinlich weiter gesunken. Das hätte den ohnehin schon massiven Bedarf an Fachkräften noch weiter verschärft.