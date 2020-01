Mehr Bürgerbeteiligung – das ist ein Wunsch gewesen beim Euroherz-Wahlforum vergangene Woche in Naila. Heute gibt es im Stadtgebiet die Möglichkeit dazu. Marlesreuth soll im kommenden Jahr für gut 850.000 Euro ein Dorfgemeinschaftshaus im Gebäude der Raiffeisenbank bekommen. Jeder, der nicht bei den Planungssitzungen oder in der Stadtratssitzung in Naila dabei war, kann sich am Abend darüber informieren. Los geht’s um 18 Uhr im Frankenwaldvereinsheim in Marlesreuth.