Neues Designstudio Selb: Sieger des Architektenwettbewerbs steht fest

Selb ist nicht nur für Porzellan, sondern auch für seinen Design-Nachwuchs bekannt. Deshalb bekommt die Fachschule für Produktdesign einen Bachelor-Studiengang Design. Dafür entsteht ein Designstudio, das Platz für Werkstätten und Ateliers bieten soll. Wie es aussieht, steht jetzt fest. Eine Jury hat den Sieger des europaweiten Architektenwettbewerbs gekürt: Es ist der Entwurf vom Atelier 30 Architekten aus Kassel. Den Ausschlag gegeben hat vor allem das Thema Nachhaltigkeit, sagt der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Alle Entwürfe gibt es von morgen bis Donnerstag in einer Ausstellung in der Fichtelgebirgshalle Wunsiedel zu sehen – unter strengen Corona-Auflagen. Jetzt darf der Sieger seine Pläne konkretisieren, dann geht es in die Planungsphase des Designstudios. Baubeginn des 15 einhalb Millionen Euro-Projekts ist voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres.