Neues aus Hof: Neue Geschäftsordnung und Klimaschutz-Ziele

Wenn die pinke Sanduhr von Oberbürgermeisterin Eva Döhla abgelaufen ist, ist Schluss: Bitte kurz fassen gilt ab sofort für die Hofer Stadtratsmitglieder. Sie sollen ihre Redebeiträge auf zwei Minuten einschränken – für den ein oder anderen Stadtrat sicher kein leichtes Unterfangen. Aber so will es die neue Geschäftsordnung. Außerdem finden nun alle drei Wochen Sitzungen statt, damit sollen diese thematisch entzerrt werden. Vorher war es einmal im Monat. Dabei müssen sich die Stadträte künftig mehr mit dem Klimaschutz beschäftigen.

Besser spät als nie, denn der Landkreis Hof und viele andere Kommunen in Oberfranken haben schon seit mehreren Jahren ein Klimaschutzkonzept. Wenn die Stadt Hof bis 2040 klimaneutral sein will, hat sie viel zu tun. Denn: Bisher kommen nur 14 Prozent des Stroms in Hof aus erneuerbaren Energien, das ist weit unter dem deutschen Durchschnitt. Immerhin nutzen bereits immer weniger Hofer Heizöl und dafür Fotovoltaikanlagen. Gleichzeitig steigt aber der Schadstoffausstoß durch das erhöhte Verkehrsaufkommen. 50 Vorschläge stehen im jetzt vorgestellten Maßnahmenkatalog. Große Themen sind also die Mobilität und energetische Sanierungen. Bei der Umsetzung sind die Stadt Hof, alle Unternehmen, aber auch die Bürger gefragt!