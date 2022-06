Neues aus der Fensterbranche: Internationales Zukunftsforum bei GEALAN

Die Messehallen waren in den vergangenen beiden Jahren leergefegt. Die Unternehmen konnten sich also kaum über die Neuheiten in ihrer Branche informieren. Die Firma GEALAN mit Hauptsitz in Oberkotzau veranstaltet in den nächsten beiden Tagen das Internationale Zukunftsforum. Dabei stellt das Unternehmen Branchen-Trends und Produktneuheiten vor. Eröffnet wird das Zukunftsforum mit einem Vortrag über Strategien für den Fensterbau in außergewöhnlichen Zeiten. Die Veranstaltungsreihe findet erstmals in hybrider Form statt. Es gibt Vorträge in Oberkotzau, die aber in ganz Europa im Livestream gezeigt werden.