Eishockey-Stürmer Jan Hammerbauer schnürt die Schlittschuhe für die Wölfe auch in der kommenden Saison. Wie die Selber Wölfe mitteilen, hat Hammerbauer bereits zum dritten Mal einen Jahresvertrag unterschrieben und bleibt somit für die kommende Spielzeit im Kader. Der 29-jährige hatte zu Beginn der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen – konnte am Ende aber auf dem Eis wieder mit seinen Leistungen überzeugen. Mit den Wölfen will Hammerbauer in die Playoffs.