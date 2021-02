Neues Angebot im Hofer Bürgerzentrum: Online-Terminvergabe für Einwohnermeldeamt und Führerscheinstelle

Die Digitalisierung schreitet immer voran und zeigt sich in vielen Lebenslagen. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Ausweis beantragen wollt, dann könnt ihr ab heute (samstag) den Online-Terminservice des Hofer Bürgerzentrums nutzen. Aktuell geht das nur für das Einwohnermeldeamt und die Führerscheinstelle – in Zukunft sollen aber auch andere Bereiche dazukommen. Bisher lief die Terminvereinbarung nur telefonisch. Durch Corona haben die Anrufe aber Überhand genommen und die Mitarbeiter sind teilweise an ihre Grenzen gestoßen. Ihr könnt euch jetzt online einen Termin auswählen und bekommt direkt angezeigt, was ihr mitbringen und beim Termin bezahlen müsst. Telefonisch könnt ihr das Bürgerzentrum aber auch weiterhin erreichen.

https://www.hof.de/hof/hof_deu/rathaus/virtuelles-rathaus.html