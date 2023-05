Neues Angebot für Berufstätige: Hofer Freibad ab heute geöffnet

In den vergangenen Wochen sind schon viele Bäder in der Euroherz-Region in die Freibad-Saison gestartet. Jetzt zieht auch das Freibad in Hof nach. Um 10 Uhr ist das traditionelle „Anschwimmen“ mit Stadtwerke-Chef Jean Petrahn. Das Hofer Freibad hat dann immer montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende bis 20 Uhr. Neu ist in diesem Jahr das sogenannte Frühschwimmen. Das ist ein Angebot für Berufstätige, die sportlich in den Tag starten wollen. Die können jeden Mittwoch schon eine Stunde früher schwimmen, für nur 2 Euro.