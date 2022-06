Neuerung in der Notfallversorgung: Zusätzlicher Rettungsdienst in Hof

Das Bayerische Innenministerium hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass es im Hofer Land Lücken bei der Notfallversorgung gibt. Die soll ab dem kommenden Monat ein neuer Rettungsdienst füllen. Ab Juli nimmt der private RKT Rettungsdienst aus Regensburg seinen Dienst hier auf. Er ist dann zusätzlich zum Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im Einsatz. Die neuen Rettungswachen in Hof und Helmbrechts werden am Freitag in einer Woche (1.7.) offiziell eröffnen. Das RKT wird mit zwei Fahrzeugen unterwegs sein. Wie Geschäftsführer Jürgen Zosel im Gespräch mit Radio Euroherz erzählt hat, wird der Rettungswagen in Hof das ganze Jahr über 24 Stunden im Einsatz sein. Das Fahrzeug in Helmbrechts ist dagegen nur 12 Stunden pro Tag unterwegs. Insgesamt rechnet das RKT mit 20 Mitarbeitern an beiden Standorten.

(Symbolbild)