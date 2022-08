Neuerung der Wasserentnahmeabgabe: Sächsischer Heilbäderverband kritisiert Gesetzentwurf der sächsischen Regierung

Kurorte und Heilbäder leisten einen wichtigen Beitrag für den Tourismus und sichern auch Arbeitsplätze. Sachsens Heilbäder und Kurorte erwarten nun aber eine massive Wettbewerbsbenachteiligung gegenüber anderen deutschen Heilbädern. Das teilt der Sächsische Heilbäderverband in einer aktuellen Pressemeldung mit. Davon wäre zum Beispiel auch der Ort Bad Elster im Vogtland betroffen .Grund sei ein Entwurf zur Änderung des sächsischen Wassergesetzes. Darin plane die sächsische Regierung, eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen für die Wasserentnahme zu streichen und somit Gelder in Höhe von geschätzten 13 Millionen Euro zu generieren. Das würde auch die Entnahme von Wasser aus Heilquellen im Rahmen von Kuren betreffen. Der Sächsische Heilbäderverband fordert die Regierung auf, Heilbäder und Kurorte aus dem Entwurf zu entfernen. Nur so könne die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden.