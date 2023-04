Neuer Zoll-Standort gesucht: Nach Friedrich (CSU) auch Nürnberger (SPD) für Selb

Der Bund plant neue Lage- und Einsatzzentralen für den Zoll. Vor kurzem hat sich der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich für einen Standort in Selb ausgesprochen. Dort befände sich ohnehin schon die Außenstelle des Hauptzollamtes Regensburg. Selb sei zudem prädestiniert durch die Lage an der A93 und die Grenznähe. Nun meldet sich auch der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger zu Wort.

Auch Nürnberger setzt sich für den Standort Selb ein und habe sich ans Bundesfinanzministerium gewandt. Immerhin liege Selb in der Mitte des Zuständigkeitsbezirks für die geplante Einsatzzentrale. Der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehöre zudem schon ein Grundstück in Selb. Allerdings kritisiert Nürnberger Hans-Peter Friedrich dafür, mit seiner Forderung an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Man solle alle Kräfte bündeln und im Hintergrund erfolgreich für den Standort Selb werben und arbeiten, so Nürnberger in einer Mitteilung wörtlich. Er hält das Vorpreschen des CSU-Abgeordneten für falsch.