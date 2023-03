Im Kösseinehaus im Fichtelgebirge geht heute eine Ära zu Ende. Schon länger war bekannt, dass die langjährige Pächterin Regina Rothenberger ihren Vertrag zum Ende des Monats auslaufen lassen wird. Sie begründete ihren Schritt damals so:

Das Kösseinehaus bleibt trotzdem nicht geschlossen. Zum ersten April übernimmt Lukas Pivec die Traditionsgaststätte. Am Abend will der Fichtelgebirgsverein der langjährigen Wirtin Regina Rothenberger noch einmal für ihr Engagement in den letzten Jahren danken.