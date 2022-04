Neuer Volksfest-Wirt: „Wir kommen nach Hof, nicht Hof kommt zu uns

Es ist eine Zäsur für das Hofer Volksfest. Zum ersten Mal nach vielen Jahren übernimmt ein neuer Festwirt das Ruder – zunächst für ein Jahr. Jochen Mörz kommt aus dem Allgäu und veranstaltet als reisender Festwirt unter anderem auch das Bayreuther Volksfest. Mit Radio Euroherz hat er über seine Pläne gesprochen.

Das Rad „Hofer Volksfest“ will Jochen Mörz nicht neu erfinden, versichert er im Gespräch. Dennoch soll es ein paar Veränderungen geben. Das Festzelt zum Beispiel ist auch, wie bisher, mit einer Holzverkleidung, Balkon und Boxen geplant. Für den Biergarten kann sich Mörz eine Überdachung vorstellen. Das Musikprogramm ist noch in Planung; Fleisch, Gemüse und Getränke will der Festwirt bei den heimischen Betrieben und Brauereien einkaufen. Die Zusammenarbeit mit der Region ist ihm wichtig: „Wir kommen nach Hof, nicht Hof kommt zu uns“, so Mörz abschließend.