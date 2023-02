Neuer Verteidiger: Selber Wölfe verstärken mit Maximilian Gläßl nochmal

Die Selber Wölfe kämpfen in der DEL2 aktuell um Tabellenplatz 10 und damit um den direkten Klassenerhalt. Mehrere Neuzugänge sollen dem Team bei diesem Ziel unter die Arme greifen. In dieser Woche haben wir euch mit Egils Kalns und Fedor Kolupaylo bereits zwei Neuzugänge vorgestellt. Jetzt haben die Selber Wölfe in letzter Minute nochmal verstärkt: Mit Maximilian Gläßl holen sie sich einen weiteren Verteidiger ins Rudel. Der 25-Jährige war schon im Nachwuchs für die Selber Wölfe aktiv. Jetzt kehrt er für ein langfristiges Engagement zurück. Gläßl war zuletzt bei den Löwen Frankfurt in der DEL. Er wird aber bereits am Wochenende für die Selber Wölfe auflaufen können. Eine ausführliche Meldung soll folgen.

Das könnte Sie auch interessieren

DEL2: Deutsche-Russe Kolupaylo verstärkt die Selber Wölfe

Egils Kalns hat bereits mit der Mannschaft trainiert, jetzt ist auch der zweite Neuzugang in Selb angekommen. Der 26-jährige (…)

Selber Wölfe: Lette und Deutsch-Russe verstärken das Rudel

Die Hauptrunde in der DEL2 endet Anfang März, danach gehts in die Pre-Playoffs. Zumindest ist das die Hoffnung der Selber Wölfe, die (…)

Selber Wölfe vs. EC Bad Nauheim: Keine Punkte für das Wolfsrudel

Auch an diesem Wochenende gab es für die Selber Wölfe in der DEL2 nichts zu holen. Nach der Heimniederlage am Freitag gegen die (…)

DEL2: Selber Wölfe empfangen Dresdner Eislöwen

Nach zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Am Abend geht es für das Team (…)

DEL2: Im Derby gegen Crimmitschau wollen Wölfe wieder punkten

Seit drei Spielen warten die Selber Wölfe auf einen Sieg. 14 Spiele vor Ende der Hauptrunde stehen die Wölfe auf dem 10. Platz in der (…)

DEL2: Selber Wölfe empfangen Bad Nauheim

Die Selber Wölfe wollen am Abend in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Siegen in Folge gab es in den letzten beiden Spielen (…)