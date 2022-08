Neuer Unfallschwerpunkt?: Schon wieder Unfälle auf A9 bei Münchberg

Die Baustelle bei Münchberg auf der A9 entpuppt sich als Unfallmagnet. Erst gestern (12.08.) sind dort wieder zwei Unfälle mit Verletzten passiert. Eine 36-Jährige, die mit ihren beiden Kindern im Auto auf der A9 gefahren ist, hat das Stauende dort zu spät bemerkt. Sie ist auf den Pkw eines 33-Jährigen aus Sachsen aufgefahren. Durch den Aufprall haben alle Airbags ausgelöst und eines der Kinder wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind so stark beschädigt gewesen, dass sie abgeschleppt werden mussten. Kurz darauf hat es wieder gekracht. Ein 82-jähriger Autofahrer aus der Region wollte an der Anschlussstelle Münchberg-Nord in die Baustelle einfahren. Dabei hat er ein Wohnmobil übersehen und seitlich touchiert. Beide Fahrer sind aber unverletzt geblieben.