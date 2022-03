Wer nach Hof fährt sieht am Ortseingang die gelben Ortsschilder mit der Aufschrift: „Hochschulstadt Hof“. Ab heute stehen solche Schilder auch in Selb. Dort gibt es seit Herbst den Studiengang Design und Mobilität der Hochschule Hof. Den Studiengang am Standort Selb hat der renommierte Professor Lutz Fügener aufgebaut. Die Studierenden beschäftigen sich zum Beispiel mit der optischen Gestaltung zukünftiger Verkehrsmittel.