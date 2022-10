Neuer Studiengang in Selb: ‚Design & Mobility‘ kommt bei Studierenden gut an

Sei einem Jahr bietet die Hochschule Hof in Selb den Studiengang „Design & Mobility“ an. Der zuständige Professor Lutz Fügener, ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet, hat nun eine Zwischenbilanz gezogen. Für ihn sei es wichtig gewesen, das Grundgerüst des Studiengangs mit Leben und konkreten Inhalten zu füllen, und es dann auch didaktisch und organisatorisch umzusetzen. Nach zwei Semestern habe sich gezeigt, das Programm hat sich bewährt. Es gibt auch schon Kooperationen mit zwei bekannten Industrieunternehmen und einem Start-Up. Ziel sei es, laut Mitteilung, weitere Kooperationen zu schaffen und das Angebot auch international bekannt zu machen. Im November könnte zudem eine weitere Professur besetzt werden. Wer die Stelle annimmt, könne aber erst zu gegebener Zeit öffentlich gemacht werden, so Fügener.