Neuer Standort für Bahnhalt Hof-Mitte: Oberbürgermeisterin sieht gravierendere Probleme

Mit dem Bahnhalt Hof-Mitte sollen die Fahrgäste in Hof eine neue Haltestelle bekommen, die näher an der Innenstadt ist. In der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses gab es dazu jetzt Neuigkeiten vom Bayerischen Verkehrsministerium. Ein zuständiger Mitarbeiter für Schieneninfrastruktur und Eisenbahnwesen hat den aktuellen Planungsstand vorgestellt. Demnach soll der Standort für den geplanten Bahnhalt verlegt werden. Statt unterhalb der Jahnhalle, soll er nun oberhalb seinen Platz finden. Bei der Stadt Hof sorgen die Planungen für Unmut. Für Oberbürgermeisterin Eva Döhla gibt es aber sowieso drängendere Probleme:

Der Haltepunkt Bahnhalt Hof-Mitte soll oberhalb der Jahnturnhalle in Richtung Berliner Platz an der Bahnstrecke nach Bad Steben errichtet werden. Hier könne man kaum noch von einem innenstadtnahen Bahnhof sprechen, so die Kritik von Seiten der Stadt.