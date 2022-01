Helmbrechts feiert in diesem Jahr sein 600-jähriges Bestehen. Pünktlich zu den Feierlichkeiten will die Stadt auch etwas für die jungen Menschen tun. Der neue Spielplatz an der Alten Weberei soll bis Herbst fertig sein. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Außerdem hat der Stadtrat grünes Licht für einen weiteren stellvertretenden Kommandanten für die Feuerwehr gegeben, weil die Aufgaben zunehmen. Auch zwei Bebauungspläne waren Thema. Sie sollen 18 neue Bauplätze in Helmbrechts schaffen.