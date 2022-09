Neuer Spielplatz in Helmbrechts: Einweihung an der Alten Weberei

Die Einwohner in und um Leupoldsgrün können sich seit dieser Woche darüber freuen, dass die Ortsdurchfahrt nach einem halben Jahr (…)

Familienaktionstag in Leupoldsgrün: Neubürger können sich kennenlernen

Wenn ihr an diesem Wochenende noch nichts vorhabt, dann lohnt es sich im Frankenwald vorbeizuschauen. Heute und morgen läuft die zweite (…)

Einsatzkräfte haben gut zu tun: Mehrere Unfälle auf hochfränkischen Autobahnen

Es vergeht kein Werktag, an dem es sich nicht an der Baustelle auf der A9 bei Münchberg staut. Diese Situation hat am Nachmittag gleich (…)