Neuer Sicherheitswacht-Verbund Hof-Oberkotzau: Mitarbeiter ausgebildet

Selbst für Sicherheit im eigenen Ort sorgen und das unter Anleitung der Polizei – das ist die Idee der Sicherheitswacht. Auch die Gemeinde Oberkotzau wollte eine Sicherheitswacht und arbeitet jetzt im Verbund mit der Hofer Sicherheitswacht zusammen. Sieben neue Mitarbeiter haben sich dafür jetzt ausbilden lassen.

Diese Leute gehen künftig vor allem in den Gebieten Streife, wo nicht immer die Polizei sein kann. Zum Beispiel in größeren Wohnsiedlungen, in Parks wie dem Theresienstein, in Fußgängerzonen, am Untreusee, bei Veranstaltungen oder an Bushaltestellen.