Neuer Leiter für Schulen, Jugend, Sport und Soziales in Hof: Baier beerbt Wulf ab Oktober

Derzeit hat der Leiter des Bereichs Schulen, Jugend, Sport und Soziales in Hof, Klaus Wulf, sehr mit der hohen Schulabbrecherquote unter den Mittelschülern zu tun… erst gestern (MO) hat die Stadt Hof dazu mit Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gesprochen.

Mit diesem Thema wird sich auch Wulfs Nachfolger, Burkhard Baier, beschäftigen müssen. Der promovierte Sozialpädagoge und ehemalige Leistungssportler übernimmt ab Oktober den Bereich Schulen, Jugend, Soziales und Sport. Ab August arbeitet ihn Wulf bereits ein. „ Der Unternehmensbereich beinhaltet ein breites Themenspektrum, welches Expertise und Feingefühl verlangt“, sagt Wulf dazu.

Burkhard Beier lebt seit zehn Jahren im Hofer Land und ist über seine Frau hierher gekommen. Zuvor hat er zum Beispiel schon bei einem Bildungsträger gearbeitet, ein Jugendamt und ein Jobcenter geleitet. Außerdem war Baier für ein Unternehmen in der Fachkräftegewinnung tätig. In Hof kehrt er jetzt in seine eigentliche Berufung – die soziale Arbeit – zurück, heißt es von der Stadt.