Neuer Rekord: Deutlich mehr Austritte aus der katholischen Kirche

Die Leute müssen sparen, die Kirche hat weniger Bedeutung im Alltag der Menschen und dann noch der Missbrauchsskandal. Viele Menschen kehren der Kirche den Rücken zu. Das hat sich heute auch bei der Deutschen Bischofskonferenz gezeigt: Im vergangenen Jahr sind mehr als 153.000 Menschen in Bayern aus der katholischen Kirche ausgetreten.

Allein im Erzbistum Bamberg sind im vergangenen Jahr mehr als 15.700 Frauen und Männer aus der Kirche ausgetreten. Das Erzbistum Bamberg ist auch für die Katholiken in Hof zuständig und übersteigt den Rekord aus dem Vorjahr damit nochmals um 53 Prozent. Der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl schaut mit einem unguten Gefühl in die Zukunft: Die Kirche werde mit weniger Mitgliedern, weniger Geld und weniger Personal auskommen müssen. Für die Katholiken in Wunsiedel ist das Bistum Regensburg zuständig. Hier haben rund 24.000 Menschen ihren Austritt aus der Kirche erklärt. Gegenüber 2022 ist die Zahl der Kirchenaustritte damit aber rückläufig.