Neuer Polizeipräsident für Oberfranken: offizielle Vorstellung von Markus Trebes heute auf Schloss Thurnau

Die oberfränkische Polizei hat einen neuen Chef an der Spitze. Auf Schloss Thurnau wurde heute (Mo) der neue Polizeipräsident Markus Trebes offiziell vorgestellt. Gleichzeitig wurde sein Vorgänger, Alfons Schieder, verabschiedet. Markus Trebes über seine Ziele für die Polizei in Oberfranken:

Eine der größten Herausforderungen ist aktuell die Internetkriminalität, z.B. die verschiedenen Varianten des Schockanrufes. Aber auch die Bekämpfung der Kinderpornografie ist Trebes sehr wichtig.

Grundsätzlich leben wir in der Region bereits sehr sicher. Die Polizei in Oberfranken hat die höchste Aufklärungsquote und eine sehr gut funktionierende Polizei, die sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sehr präsent ist, so der Experte.