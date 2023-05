In der Wintersaison hat es ja doch einige gute Tage zum Skifahren in der Euroherz-Region gegeben. Zu eurem Ski-Ausflug gehört auch das Einkehren danach. Das Kornberghaus im Fichtelgebirge war den Winter über lange Zeit dicht: Eine Dauerlösung für die Bewirtung gabs nicht. Offenbar konnten die Landkreise Hof und Wunsiedel jetzt aber einen Pächter finden. Das geht aus einer Presseeinladung hervor. Der neue Pächter soll am Freitag vorgestellt werden.