Neuer Ostbayernring: TenneT will früher bauen

Das schöne Wetter hat am Wochenende wieder viele nach draußen gelockt. Trotzdem müssen wir weiter die Kontaktbeschränkungen einhalten. (…)

Corona-Update: Impfquote in Hochfranken weiter überdurchschnittlich hoch

Auch heuer helfen wieder viele Saisonbeschäftigte auf den Spargel- und Erdbeerfeldern der Region. Weil sie immer noch in (…)

Erntehelfer in der Region: IG Bau fordert besseren Schutz für Saisonbeschäftigte

Wenn sich nachts Menschen in einer Wohnung streiten, dann ruft das schon mal die Polizei auf den Plan. Eigentlich ein Routineeinsatz. (…)

Im Schlafzimmer: Polizei findet Hanfplantage in Plauen

Immer pünktlich nach den Wintermonaten gibt es kleinere Ausbesserungen an den Straßen. Auf den großen wichtigen Strecken kann das aber (…)

Auf den ersten Blick fällt niemandem etwas auf – die Polizisten haben am Sonntagnachmittag auf dem Rastplatz Bärenholz aber ganz (…)

In Unterhose versteckt: Polizei entdeckt am Rastplatz Bärenholz Drogen

Stadt Selb: Neue Ampelschaltungen für flüssigeren Verkehr

Damit in Selb in Zukunft jeder noch flüssiger durch den Verkehr kommt, lässt die Stadt die Ampeln an der Kreuzung Plößberger Weg (…)