Neuer Osnabrücker Trainer Feldhoff setzt im Tor auf Kühn

Osnabrück (dpa/lni) – Das Zweitliga-Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Jahn Regensburg wird am Mittwoch, 14. April, um 18.30 Uhr (…)

Nürnberg nur 0:0 gegen Braunschweig: Offensiv zu harmlos

Nürnberg (dpa/lby) – Der «Club» wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg in diesem Fußball-Jahr. In einer an Torraumszenen armen (…)