Neuer «Löwen»-Trainer Jacobacci: Fokus auf nächstem Spiel

In seiner ersten Woche als neuer «Löwen»-Trainer will Maurizio Jacobacci noch nicht über einen möglichen Aufstieg des TSV 1860 München philosophieren. «Ich würde den Aufstieg nicht in den Mund nehmen jetzt im Moment», sagte der Italiener am Montag bei seiner ersten Pressekonferenz als Coach des Fußball-Drittligisten. Stattdessen wolle er sich ganz auf sein erstes Spiel mit den Münchnern konzentrieren: «Das einzige Ziel im Moment ist eine Topvorbereitung diese Woche und das Spiel so anzugehen, dass es auch gewonnen werden kann.»

Um den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch zu erreichen, müsste Jacobacci bei den «Löwen» ein kleines Fußball-Wunder vollbringen. Der Traditionsverein liegt nach 24 Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz. Seit Oktober konnten die Münchner nur ein Spiel für sich entscheiden. Als Grund dafür sieht Jacobacci eine mentale Müdigkeit des Kaders: «Es ist nicht ein physisches Problem, es ist eher ein mentales Problem.» Bereits bis zum nächsten Spiel will er den Spielern wieder mehr Selbstvertrauen geben. Am Samstag treffen die Sechziger im Heimspiel auf den FC Viktoria Köln.